Мир обрекли на глобальный кризис

Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Экономический рост в США заканчивается и, более того — замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит — и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России?

Инвесторы обнаружили первые признаки надвигающейся рецессии в США. Разница в доходности между двухлетними и десятилетними американскими гособлигациями ушла в отрицательную плоскость. А спред между ними оказался на уровне 11 пунктов, хотя еще буквально весь ноябрь превышал 20 пунктов.

Когда доходность более коротких бумаг превышает ставки по более длинным — это считается предвестником кризиса. Последний раз такое случалось в 2007 году, незадолго до краха банка Lehman Brothers, который спровоцировал кризис в США и затем по всему миру.

«К примеру, в конце 2006 года кривая доходности гособлигаций перешла в заметно перевернутый вид. В 2007 году финансовые рынки начало штормить, а в 2008 году наступил полномасштабный кризис», — говорит аналитик по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

Как известно, в конце 2007 в Штатах стартовала рецессия, которая буйствовала вплоть до середины 2009 года. Многие страны пытаются справиться с последствиями того кризиса до сих пор.

Внимание инвесторов привлекают именно «двухлетки» и «десятилетки». «Инвертированная кривая доходности, когда ставка по 10-летним казначейским облигациям США превышала ставку по 2-летним, выступала универсальным индикатором всех последних рецессий в экономике США последних 40 лет. В прошлый раз кривая изменила наклон примерно за 20 месяцев до начала мирового финансового кризиса 2008 года. Кризис доткомов кривая доходность предрекала за 13 месяцев», — указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

На временном отрезке с 1955 года уход этого показателя в отрицательную зону предварял целых девять рецессий в Штатах. Единственный ложный сигнал наблюдался в середине 1960-х гг., когда американская экономика лишь замедлилась, замечает Холоденко.

Когда же ждать кризис на этот раз? Временной лаг между уходом спреда в отрицательную зону и началом рецессии составлял от 6 до 24 месяцев, считает Федеральный резервный банк Сан-Франциско. «Однако сейчас ситуация еще не дошла до критической точки. Спред сильно снизился, но остается положительным. Следовательно, должно пройти время для формирования полностью инвестированной кривой доходности», — объясняет Сабитов. Поэтому вероятность рецессии на горизонте года он оценивает в менее чем 15%. «Многие другие индикаторы свидетельствуют о продолжении экономического роста. Однако инвесторов пугают перспективы окончания эффекта налоговых стимулов и торговых войн», — добавляет он.

В первом полугодии американскую экономику подстегнули инициативы Дональда Трампа . «Однако с ростом ставок ФРС позитивный фактор начал иссякать. Промежуточные выборы в Конгресс усилили политический раскол, поэтому Трампу будет сложнее продвигать свои фискальные инициативы. Добавим к этому риски замедления глобальной экономики и отсутствие монетарного стимулирования, и получаем угрозу ослабления американской экономики в обозримой перспективе», — говорит Оксана Холоденко.

Так, сводные индексы деловой активности (PMI) США, еврозоны и КНР указывают на сокращение прироста деловой активности в ноябре этого года. Радость от надежды на трехмесячное перемирие между США и Китаем продлилась недолго. Дональд Трамп вернулся к своей традиционной риторике в Twitter, пригрозив Пекину новыми импортными пошлинами. А это значительно снижает шансы на завершение торговой войны и угрожает замедлением китайской и мировой экономики в целом.

По мнению Холоденко, пиковые значения в плане прироста экономики США могли быть уже пройдены, и в 2019 и 2020 годах может последовать замедление на фоне увеличения ставок ФРС. Поэтому если в следующем году США, видимо, удастся избежать кризиса, то вероятность его наступления в 2020 или в 2021 году уже более высока.

Кризис в крупнейшей в мире экономике в любом случае расползется по всему миру. Насколько серьезным будет этот мировой обвал для России, зависит от ситуации на нефтяном рынке. Предыдущие кризисы сопровождались существенным падением цен на черное золото. В 1998 году, например, цены просели в четыре раза, в 2008 году — более чем в два раза.

Что будет с нефтью в 2019-2020 годах? Тут важно иметь в виду, сумеют ли члены ОПЕК и Россия найти компромиссное решение и договориться о сокращении добычи. Потому что предыдущее соглашение ОПЕК+ сработало: цены на нефть выросли в этом году до 86 долларов за баррель.

Пока выше вероятность, что по итогам заседания ОПЕК+ все-таки вернутся к стратегии сокращения добычи на 1,2-1,4 млн баррелей в сутки в течение всего 2019 года. Причем, Россия может добиться сокращения своей квоты, как того желает, а основной объем снижения добычи возьмут на себя саудиты. Только при таком раскладе удастся добиться устойчивого диапозона цен по нефти на уровнях 60-70 долларов и выше, что окажется поддержку рублю, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В противном случае (если решение по сделке будет перенесено на перспективу 2019 года или срок действия окажется меньше года), стоит ждать падение по нефти ниже 60 долларов за баррель и ослабление рубля.