Британия остановила выдачу инвестиционных виз из-за богачей-преступников

Британские власти до конца года остановили выдачу инвестиционных виз, чтобы пересмотреть механизм их выдачи. Об этом пишет The Times

Инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) предполагают, что иностранные граждане вкладывают миллионы фунтов в ценные бумаги, государственные бонды или британский бизнес, а в замен получают вид на жительство, который впоследствии может стать основанием для получения британского гражданства. Иностранцы могут вложить £2, £5 или £10 млн, что позволяет получить вид на жительство в течение пяти, трех или двух лет соответственно.

Критики данной системы считают, что британские инвестиционные визы часто используются для отмывания денег. Министр иммиграции Кэролайн Ноукс подчеркнул, что Британия не намерена "терпеть" людей, которые "играют не по правилам" и анонсировал ужесточенный порядок выдачи виз.

С нового года лицам, претендующим на инвестиционную визу, придется представлять свои бизнес-интересы в Британии, а компаниям проводить аудит состояния инвесторов. Также заявителям потребуется доказать, что они обладали инвестиционными средствами в течение двух лет. Помимо этого заявителям запретят инвестировать в госбонды.

За период с сентября 2017 года по сентябрь 2018-го такие визы получил 361 человек, больше всего среди них граждан Китая (115) и России (38).

Ранее СМИ сообщали, что в Британии остановили расследование отмывания денег из России.