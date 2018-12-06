Стала известна причина резкого подорожания яиц

"Производство куриного яйца в России росло в последние годы, стагнации не было, в этом году оно достигнет 45 миллиардов штук. Объективно на рынке достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта. Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости. К тому же из крупнейших производств никто не останавливал работу, что могло повлиять на рынок", — говорит Илья Березнюк.

Тем не менее, действуют временные факторы. Это ожидание ажиотажного спроса на продукты перед Новым годом.

"Скорее рост цен на куриное яйцо — это сезонное предновогоднее явление. Несмотря на то, что сейчас только начало декабря, идет подготовительный этап. Компании стремятся сделать прибыль к концу года, получить хоть какую-то маржу", — говорит эксперт.

С учетом сложившейся ситуации на рынке, сезонный рост цен на яйца не может быть большим, считает он.

"В продовольственной корзине куриное яйцо занимает примерно то же место, что хлеб, молоко. Потому вряд ли будет еще какой-то заметный рост цен", — говорит Илья Березнюк.

Производители понимают, что повышение стоимости яйца приведет к снижению спроса. Цены могут подняться к праздникам в пределах 5-10 процентов, прогнозирует эксперт.