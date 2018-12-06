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ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка 

Rambler News Service + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 6 декабря отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московского Златкомбанка, сообщает пресс-служба регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов.
«АО КБ «Златкомбанк» систематически занижало величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери», — говорится в сообщении.
Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 ноября 2018 года банк занимал 405-е место в банковской системе России.
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