ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка

Банк России с 6 декабря отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московского Златкомбанка , сообщает пресс-служба регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов.

«АО КБ «Златкомбанк» систематически занижало величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери», — говорится в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 ноября 2018 года банк занимал 405-е место в банковской системе России.