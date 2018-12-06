У двух российских банков отозвали лицензии

Банк России отозвал лицензию у Златкомбанка . Кредитной организации с 6 декабря запрещено осуществлять банковские операции, сообщил регулятор. Как говорится в пресс-релизе ЦБ, банк «занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери».

Кроме того, банк нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«АО КБ «Златкомбанк» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание», — сообщил ЦБ.

В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Регулятор четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Златкомбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение средств физических лиц. Златкомбанк — участник системы страхования вкладов. По итогам третьего квартала 2018 года он занимает 395-е место по размеру активов.

Одновременно лицензия отозвана у московского Экономикс-банка. Кредитная организация, которая на 1 сентября занимала 424-е место в банковской системе РФ по величине активов, является участником системы страхования вкладов. Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, отметили в ЦБ.