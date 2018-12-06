Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.66
$
66.85
75.52
75.85
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
61.17
–0.55 Золото
1235.54
+0.05 РТС
1147.91
–0.44
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1327
–0.0056
21.11
1.1383
04.12
23.11
12.11

Зафиксирована атака на российские банки 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты компании Group-IB сообщили о массовой атаке хакеров на российские банки и промышленные предприятия. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», преступники действовали под видом государственных организаций.
Взломщики разослали жертвам более 11 тысяч писем, содержащих вирус RTM. Этот троян нацелен на кражу денег из платежных систем с помощью банковских сервисов.
Вредное ПО заражает компьютер жертвы после того, как та откроет вложенный в письмо файл. Затем преступники создают фальшивые платежные поручения. Одна успешная атака может принести злоумышленникам около 1,1 миллиона рублей.
В рассылке хакеры притворяются сотрудниками государственных учреждений. Среди фейковых «отправителей» — министерство труда и социального развития, суды, прокуратуры, управления надзорных органов. Оформление писем копирует служебную переписку.
Массовые рассылки электронных писем начались в сентябре и продолжаются по сей день. Основная опасность такого нападения — в его длительности. Известно, что на данный момент атака успешно отражается большинством банков.
Вирус RTM активно использует одноименная хакерская группировка. Преступное объединение известно с 2015 года, их основная цель — крупные компании. Среди возможных жертв киберпреступников специалисты Group-IB называют банки, которые не используют защиту от целевых атак.
Последние новости
Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии Боевой корабль США нарочно приблизился к Владивостоку США потребовали от ОПЕК отказаться от сделки с Россией
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
В Думе ответили на планы США по «Северному потоку-2»
Сбербанк ограничил клиентов: что стало с переводами1
Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК5
Китай отвернулся от России937
Видео
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
02:53
У россиян нашли свободные деньги
Личный счет
05:45
Ограничения Сбербанка по переводам вызвали панику
Личный счет
11:07
Мир ждет глобальный кризис
Экономика Статьи
06:20
Стало известно о разногласиях России и ОПЕК
Экономика
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение