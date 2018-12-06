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Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Крупнейшие представители нефтяного рынка обеспокоены влиянием президента США Дональда Трампа на ОПЕК, передает CNBC.
Как отмечается в публикации, хотя сейчас рынок опустился на самое глубокое дно со времен кризиса 2008 года, лишь немногие испытывают надежду, что на встрече ОПЕК в Вене удастся договориться о введении новых квот, которые устроят нефтяных трейдеров. Это заседание назвали наиболее политизированным за всю историю.
Самым большим страхом рынка стало то, что Трамп контролирует решения ОПЕК. Организации необходимо сократить квоты на 1-1,4 миллиона баррелей в день, однако есть серьезные сомнения, что президент США согласится с таким решением.
Позиции Саудовской Аравии перед переговорами серьезно пошатнули сообщения о том, что власти страны причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи, произошедшему в Турции в октябре. Вашингтон уже заявил, что за преступлением может стоять наследный принц королевства Мухаммед бин Салман аль-Сауд.
Трамп дал понять, что готов закрыть на этот инцидент глаза, но в обмен ему нужно, чтобы саудиты увеличили добычу нефти. Отмечается, что ни один президент США ранее не проявлял такого интереса к работе ОПЕК.
Президент США уже выступил против сокращения квот на добычу нефти, заявив, что миру не нужны высокие цены на топливо. Ранее Трамп признался, что падение цен на нефть — результат его жестких телефонных переговоров с Эр-Риядом, в ходе которых он убедил власти страны поднять добычу нефти.
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