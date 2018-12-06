Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
66.85
75.75
75.83
Прогноз
10.12 – 17.12
$
65.80
76.00
Индексы и котировки Brent
59.74
–2.13 Золото
1237.24
+0.12 РТС
1147.91
–0.44
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1336
–0.0047
21.11
1.1383
04.12
23.11
12.11

В ГД объяснили заявление Болтона о планах остановить «Северный поток — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Заявления из США о планах остановить "Северный поток-2" — это открытое, грубое вмешательство и давление с целью вынудить Европу покупать не российский газ, а более дорогой американский, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал C-Span), заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают целый спектр действий, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток-2".
"Это открытое, грубое вмешательство. Это конкуренция, попытка давления искусственно создана. Моментами оказывают давление и на европейские страны для того, чтобы вместо российского газа поставлять туда свой более дорогой газ", — сказал Чепа РИА Новости.
Сенатор считает, что для закрытия проекта оказывается очень серьезное давление.
Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток-2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Последние новости
На Украине рассказали, на кого хотят обменять задержанных в РФ моряков Европу трясет от очередной 'победы русских спецслужб' Аналитик оценил угрозы Госдепа в адрес России из-за украинских моряков
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США и Китай оказались на краю финансовой пропасти2
Медведев оценил состояние российской экономики7
Медведев оценил эмоции россиян из-за пенсионной реформы1
Медведев отметил быстрый рост реальных доходов россиян
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
Видео
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Экономика
02:53
У россиян нашли свободные деньги
Личный счет
05:45
Ограничения Сбербанка по переводам вызвали панику
Личный счет
11:07
Мир ждет глобальный кризис
Экономика Статьи
06:20
Стало известно о разногласиях России и ОПЕК
Экономика
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение