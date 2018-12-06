В ГД объяснили заявление Болтона о планах остановить «Северный поток — 2»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал C-Span), заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают целый спектр действий, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток-2".

"Это открытое, грубое вмешательство. Это конкуренция, попытка давления искусственно создана. Моментами оказывают давление и на европейские страны для того, чтобы вместо российского газа поставлять туда свой более дорогой газ", — сказал Чепа РИА Новости.

Сенатор считает, что для закрытия проекта оказывается очень серьезное давление.

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток-2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.