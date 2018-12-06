В Китае назвали срок заключения торговой сделки с США

Представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн выразил уверенность в том, что торговое соглашение с Соединенными Штатами будет достигнуто в ближайшие 90 дней, передает РИА "Новости"

По его словам, стороны уже достигли важного консенсуса по торговым вопросам.

"В следующие 90 дней Китай и США ставят перед собой окончательной целью отмену всех дополнительных пошлин", — сказал Фэн.

Он добавил, что в настоящее время делегации КНР и США успешно взаимодействуют.

Ранее Трамп заявил, что Китай искренне привержен процессу мирного урегулирования торговых споров между двумя странами.