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В Китае назвали срок заключения торговой сделки с США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн выразил уверенность в том, что торговое соглашение с Соединенными Штатами будет достигнуто в ближайшие 90 дней, передает РИА "Новости".
По его словам, стороны уже достигли важного консенсуса по торговым вопросам.
"В следующие 90 дней Китай и США ставят перед собой окончательной целью отмену всех дополнительных пошлин", — сказал Фэн.
Он добавил, что в настоящее время делегации КНР и США успешно взаимодействуют.
Ранее Трамп заявил, что Китай искренне привержен процессу мирного урегулирования торговых споров между двумя странами.
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