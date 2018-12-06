Инфляция по итогам 2018 года составит около 3,5%, заявил Медведев

Инфляция в России по итогам 2018 года составит около 3,5%, что укладывается в таргет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Помимо профицита не могу не отметить низкую инфляцию. Это вообще достижение последнего времени. И в этом году, по всей вероятности, мы выйдем на цифру в 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те 4% контрольные, которые мы для себя определили несколько лет назад", — заявил Медведев в интервью российским телеканалам.

"Таргетирование инфляции, то есть установление цели по инфляции, мы этого достигли. И это позволяет людям просто планировать свои расходы", — отметил премьер.