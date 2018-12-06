Медведев пообещал накормить всю планету

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское сельское хозяйство сможет накормить всю планету. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам. Трансляцию вел канал «Россия 24».

Глава правительства отметил, что раньше сельское хозяйство называли «черной дырой», а сейчас оно кормит всю страну и способно на большее.

«Нашей стране самим небом предназначено кормить всю планету», — заявил Медведев.

Премьер напомнил, что Россия поставляет зерно и другие товары на мировые рынки. По его мнению, властям удалось решить основные вопросы по продовольственной безопасности.

Ранее The Wall Street Journal назвал российских производителей пшеницы угрозой американскому земледелию. WSJ отмечал, что даже при падении цен российское сельское хозяйство процветает, в то время как американцы столкнулись с самой масштабной с 80-х годов волной закрытия ферм.

Россия догнала США в качестве крупнейшего в мире экспортера пшеницы в 2016 году и обогнала в 2018-м. Страна экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы за сельскохозяйственный год (завершился 30 июня), что на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Это самый высокий уровень среди всех стран за четверть века. В Американской пшеничной ассоциации заявляли, что не могут соперничать с РФ по ценовым показателям.