Медведеву припомнили фразу «денег нет»

Медведеву припомнили фразу про «денег нет»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, есть ли у страны деньги на экономический рывок. Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова в ходе интервью главы правительства российским телеканалам поинтересовалась о средствах для роста экономики. Прямую трансляцию интервью вел телеканал НТВ.

Зейналова напомнила премьеру, что президент России Владимир Путин поставил задачу совершить экономический прорыв, стоимость которого обойдется в восемь триллионов рублей.

«Дмитрий Анатольевич, а деньги вы в результате нашли? Нашли ли, и где искали?» — поинтересовалась Зейналова.

«Деньги, конечно, нашли», — быстро ответил Медведев, отметив, что столь большую сумму необходимо было аккумулировать для исполнения национальных целей развития, выходящих из указа президента. По словам Медведева, заявленные восемь триллионов — это еще не все расходы государства, так как правительству необходимо вести и обычные дела, а те средства необходимы для реализации конкретных проектов.

«До 2024 года, если мы посмотрим еще раз на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также на расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников — все это составит 23 триллиона рублей. Это огромные цифры», — сказал Медведев.

Из этой суммы, по словам премьера, 22 триллиона связаны с выполнением социальных обязательств — развития системы образования и здравоохранения. Он также отметил, что эта сумма предполагает не только расходы госбюджета, но и частные средства. Вместе с тем Медведев признал, что для получения дополнительных доходов в бюджет правительству пришлось поднять налог на добавленную стоимость (НДС), скорректировать акцизную политику, а также «грамотно перераспределить имеющиеся ресурсы».

В мае 2016 года Дмитрий Медведев посещал Крым, где пообщался с местными пенсионерами. Тогда правительство отменило индексацию пенсионерам России, местные жители пытались узнать у премьера, когда она произойдет, на что Медведев ответил: