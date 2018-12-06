Медведеву припомнили фразу «денег нет»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.90
$
66.85
75.85
75.90
Прогноз
10.12 – 17.12
$
66.44
75.59
Индексы и котировки Brent
60.12
–0.33 Золото
1236.60
+0.03 РТС
1129.71
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1352
–0.0030
21.11
1.1383
04.12
23.11
12.11

Медведеву припомнили фразу про «денег нет» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, есть ли у страны деньги на экономический рывок. Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова в ходе интервью главы правительства российским телеканалам поинтересовалась о средствах для роста экономики. Прямую трансляцию интервью вел телеканал НТВ.
Зейналова напомнила премьеру, что президент России Владимир Путин поставил задачу совершить экономический прорыв, стоимость которого обойдется в восемь триллионов рублей.
«Дмитрий Анатольевич, а деньги вы в результате нашли? Нашли ли, и где искали?» — поинтересовалась Зейналова.
«Деньги, конечно, нашли», — быстро ответил Медведев, отметив, что столь большую сумму необходимо было аккумулировать для исполнения национальных целей развития, выходящих из указа президента. По словам Медведева, заявленные восемь триллионов — это еще не все расходы государства, так как правительству необходимо вести и обычные дела, а те средства необходимы для реализации конкретных проектов.
«Денег нет. Вы держитесь здесь»
«До 2024 года, если мы посмотрим еще раз на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также на расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников — все это составит 23 триллиона рублей. Это огромные цифры», — сказал Медведев.
Из этой суммы, по словам премьера, 22 триллиона связаны с выполнением социальных обязательств — развития системы образования и здравоохранения. Он также отметил, что эта сумма предполагает не только расходы госбюджета, но и частные средства. Вместе с тем Медведев признал, что для получения дополнительных доходов в бюджет правительству пришлось поднять налог на добавленную стоимость (НДС), скорректировать акцизную политику, а также «грамотно перераспределить имеющиеся ресурсы».
В мае 2016 года Дмитрий Медведев посещал Крым, где пообщался с местными пенсионерами. Тогда правительство отменило индексацию пенсионерам России, местные жители пытались узнать у премьера, когда она произойдет, на что Медведев ответил:
«Индексации нигде нет, просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Фраза премьера стала народным мемом, а самому премьеру ее регулярно припоминают в обсуждении смежных вопросов.
Последние новости
Россия и Иран обрушили нефть Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане В Москву пришла зима
Комментарии196
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ спрогнозировал уровень инфляции до конца года
Сколько Украина должна России172
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ68
Россия и Иран обрушили нефть29
Россия отреагировала на заявление Трампа про ОПЕК1
Видео
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
02:53
У россиян нашли свободные деньги
Личный счет
05:45
Ограничения Сбербанка по переводам вызвали панику
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение