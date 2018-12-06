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Правительство готовит план по снижению бедности в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кабинет министров готовит план по снижению бедности в стране, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Президент Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года, определяющем основные задачи работы правительства на шесть лет, определил цель по снижению в два раза уровня бедности в РФ к 2024 году.
"Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения вот этих цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится", — сказал Медведев.
В этом документе множество позиций, в том числе поддержка нуждающихся, продолжение курса увеличения зарплат отдельным категориям, поддержка многодетных семей, отметил премьер-министр.
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