Медведев объяснил ситуацию с дедолларизацией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил что, на российском рынке не будут ограничивать обращение доллара. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам. Трансляцию беседы вел канал «Россия 24».

Медведев подчеркнул, что в России — рыночная и открытая экономика. Также премьер пояснил, что дедолларизация, о которой говорят российские власти, не означает отказа от доллара.

Доллар останется в России «в установленных законом рамках»: люди будут свободно переводить деньги в доллары, продавать их, менять на рубли и другую валюту.

Медведев подчеркнул, что идей по запрету доллара ни у кого не было, так как они «абсурдны» и противоречат правилам экономики.

Премьер назвал доллар важнейшей резервной валютой, но отметил, что России выгодно заниматься дедолларизацией. По его мнению, России выгодно расплачиваться в рублях и устанавливать отношения с другими странами в своей валюте.

Ранее о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин . По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.

В Кремле этот процесс называли сложным и подчеркивали, что он не может быть быстрым. В ЦБ поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.