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Медведев объяснил ситуацию с дедолларизацией 

Рамблер + ещё 11 40 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил что, на российском рынке не будут ограничивать обращение доллара. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам. Трансляцию беседы вел канал «Россия 24».
Медведев подчеркнул, что в России — рыночная и открытая экономика. Также премьер пояснил, что дедолларизация, о которой говорят российские власти, не означает отказа от доллара.
Доллар останется в России «в установленных законом рамках»: люди будут свободно переводить деньги в доллары, продавать их, менять на рубли и другую валюту.
Медведев подчеркнул, что идей по запрету доллара ни у кого не было, так как они «абсурдны» и противоречат правилам экономики.
Премьер назвал доллар важнейшей резервной валютой, но отметил, что России выгодно заниматься дедолларизацией. По его мнению, России выгодно расплачиваться в рублях и устанавливать отношения с другими странами в своей валюте.
Ранее о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Кремле этот процесс называли сложным и подчеркивали, что он не может быть быстрым. В ЦБ поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
Президент России Владимир Путин назвал дедолларизацию вынужденной мерой, так как доллар сам уходит из страны под влиянием извне. Также он заявил, что из-за нестабильности расчетов в долларах многие страны хотят найти альтернативы.
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