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Европейские порты предложили закрыть для российских судов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон и его партнеры на Западе рассматривают ряд серьезных мер для оказания давления на Россию и предотвращения «одностороннего контроля» в общих водах Азовского моря. Об этом заявил в беседе с «Голосом Америки» спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
По его словам, одним из предложений стал запрет российским судам, прибывающим из Крыма или акватории Азовского моря, заходить в европейские порты. Дипломат рассказал, что с таким предложением выступила генсек правящей партии Германии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая может стать преемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС.
«Это очень сильный и очень оригинальный шаг. Посмотрим, пойдут ли они на это», — отметил Волкер.
Кроме того, «ядерной опцией» является предложение отключить российские банки от международной банковской сети SWIFT. Спецпредставитель США отметил, что это приведет к издержкам для всех участников, однако подобный вариант все равно стоит рассматривать.
Волкер добавил, что Вашингтон хочет принятия таких мер, чтобы под давлением «прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения» из-за произошедшего в Керченском проливе. В этой связи он потребовал потребовал от Москвы освободить захваченных украинских моряков до Рождества или Нового года.
США и их союзники 6 декабря провели внеплановый полет над Украиной. Отмечалось, что это сделано, чтобы подтвердить обязательства Вашингтона перед Киевом.
Ранее сообщалось, что США начали готовить к отправке военный корабль, чтобы поддержать Украину в Керченским проливе.
25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».
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