Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия и Венесуэла договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль. Их размер составит более $5 млрд

Кроме того, Россия намерена инвестировать более чем $1 млрд в производства добывающей отрасли Венесуэлы. Речь идёт, в основном, о золоте, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Политик отметил, что Москва также готова осуществить поставку 600 тысяч т зерна для производства хлеба для народа Венесуэлы. Эти поставки начнутся в 2019 году.

По словам Мадуро, был подписан контракт на поставку российских систем вооружения венесуэльской армии.

Ранее News.ru писал, что находящийся с официальным визитом в Москве президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Также венесуэльский лидер отметил, что 6 декабря стороны подпишут ряд важных соглашений.