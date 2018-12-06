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Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы 

News.ru + ещё 9 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Россия и Венесуэла договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль. Их размер составит более $5 млрд
Кроме того, Россия намерена инвестировать более чем $1 млрд в производства добывающей отрасли Венесуэлы. Речь идёт, в основном, о золоте, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
Политик отметил, что Москва также готова осуществить поставку 600 тысяч т зерна для производства хлеба для народа Венесуэлы. Эти поставки начнутся в 2019 году.
По словам Мадуро, был подписан контракт на поставку российских систем вооружения венесуэльской армии.
Ранее News.ru писал, что находящийся с официальным визитом в Москве президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Также венесуэльский лидер отметил, что 6 декабря стороны подпишут ряд важных соглашений.
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