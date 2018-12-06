Сделка России и ОПЕК оказалась под угрозой

Сделка между странами ОПЕК и Россией оказалась под угрозой срыва. После четырех часов напряженных переговоров представители делегаций на условиях анонимности признались, что в четверг, 6 декабря, стороны могут и не договориться. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство также приводит слова министра нефти Саудовской Аравии, который заверил, что если кто-то из членов картеля не согласится с параметрами новой сделки, то ее принимать не будут.

«Если кто-то не поддержит предложенные параметры на равных принципах, мы подождем, пока они согласятся», — заявил он.

При этом, как отмечает Bloomberg, уже звучит принципиально новая квота на сокращение — 900 тысяч баррелей в сутки вместо заявленных ранее миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки. Причиной сокращения доли добычи может быть Россия, которая изначально не хотела идти на значительное снижение добычи и была готова сократить добычу на 140-150 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК же ждала, что Россия присоединится к картелю на равных и снизит добычу на 300-350 тысяч баррелей в сутки. Спор между объемами сокращения даже вынудил министра энергетики России Александра Новака слетать в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, утверждает агентство. Еще один источник агентства заявил, что ОПЕК обсуждает новые параметры, чтобы показать и согласовать их с Россией — ключевым партнером вне ОПЕК.

Ранее 6 декабря агентство Reuters утверждало, что стороны все же пришли к соглашению, хотя никаких параметров сделки источники агентства не приводили. Помимо России в переговорах участвуют 10 стран, которые не являются членами ОПЕК.