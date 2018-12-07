Америку обложили по пошлине. ВТО рассмотрит девять исков против США

Все на одного

Требования об отмене пошлин США на сталь и алюминий выдвинули Россия, Евросоюз, Канада, Китай, Мексика, Норвегия, Турция, Швейцария и Индия. ВТО признала обоснованность претензий к Вашингтону и согласилась создать арбитражные группы для урегулирования торговых споров.

В свою очередь, Вашингтон подал встречные иски против введения ответных мер на американские пошлины на сталь и алюминий. Уже созданы четыре арбитражные группы — против Канады, Китая, Мексики и Евросоюза, поднявших пошлины на американские товары на общую сумму в 24 миллиарда долларов.

В минувший вторник США инициировали создание пятой такой группы — против России, которая летом ввела повышенные ставки пошлин (от 25 до 40%) на ввоз строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из Соединенных Штатов. Москва эту американскую инициативу заблокировала. Но Вашингтон, согласно правилам ВТО, имеет право повторно потребовать формирования арбитражной группы, и тогда она будет создана автоматически.

Кроме того, США намерены затеять разбирательство с Турцией, которая ввела пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак. Самое поразительное в этой истории — аргументация США: ответные пошлины, по утверждению Вашингтона, нарушают правила ВТО, поскольку введены лишь с целью "возмездия". Тогда как сами американцы, ограничивая импорт алюминия и стали, руководствовались "интересами национальной безопасности".

Между тем устав ВТО допускает повышение импортных пошлин "из соображений национальной безопасности" лишь в исключительных случаях — например, если страна находится в состоянии войны. Поскольку США официально ни с кем не воюют, ссылки на национальную безопасность некорректны и пострадавшие страны, включая Россию, имеют право на зеркальный ответ.

Справедливости три года ждут

Эксперты отмечают, что каких-то кардинальных решений от разбирательств в рамках третейских структур ВТО, скорее всего, не будет. Если арбитры признают, что введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий противоречит правилам международной торговли, ВТО инициирует стандартную процедуру разрешения споров — весьма щадящую для нарушителей.

Сначала Соединенным Штатам дадут срок для устранения нарушения, то есть на снижение пошлин до прежнего уровня. Если за это время Вашингтон не откажется от новых тарифов, ВТО потребует для пострадавших стран компенсаций. Однако они предусмотрены не в денежной форме, а в виде уступок по другим пошлинам.

Если же нарушитель не выполнит и это требование, организация признает за пострадавшими странами право ввести "симметричные меры в отношении ответчика". То есть ответные пошлины на американские товары. Как отмечают эксперты, весь процесс — от формирования арбитражной группы до признания права на ответные санкции — занимает в среднем около трех лет.

Между тем пошлины со стороны всех спорщиков уже введены, речь фактически идет лишь о легализации их в рамках правил ВТО. А пока арбитры будут спорить, пострадавшим странам придется самостоятельно расхлебывать негативные последствия от сокращения своего экспорта.

Альтернативы нет

Эта история ярко иллюстрирует неэффективность Всемирной торговой организации, на что жалуются практически все ее члены. Об этом, в частности, упоминал президент России Владимир Путин на встрече "Большой двадцатки" в Аргентине.

"Мы говорили, что на сегодняшний день ВТО не в полной мере отвечает тем задачам, ради которых создавалась, — отметил российский лидер на пресс-конференции в Буэнос-Айресе. — Но мы договорились о том, что к следующему саммиту "двадцатки" будут подготовлены предложения по совершенствованию механизмов работы ВТО".

В минувший понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , выступая перед студентами МГИМО , заявил, что Всемирная торговая организация существенно утратила свою эффективность, в частности, из-за "махрового протекционизма" со стороны США.

"Сейчас ВТО на фоне того, что творят Соединенные Штаты, во многом перестала быть нужной, потому что эти правила не работают", — отметил он, добавив, что протекционизм, который США сделали "абсолютом политики", с одной стороны, дает рост их экономике, а с другой — "ломает всю систему экономических отношений".

При этом на словах все признают, что ВТО сегодня — единственная площадка, на базе которой можно обсуждать торговые споры между крупными экономиками. Хотя еще в июле администрация Трампа подготовила законопроект, позволяющий игнорировать решения ВТО в случае их несоответствия государственным интересам. Сам хозяин Белого дома летом в интервью Bloomberg заявил, что США готовы покинуть организацию, если та "не улучшит свою работу".

"Вся система международной торговли находится в кризисном состоянии, — признал заместитель гендиректора ВТО Карл Браунер, выступая на автомобильном саммите в Вольфсбурге на этой неделе. — Всем необходима юридическая уверенность и предсказуемость, а если каждый будет делать, что ему вздумается, то все кончено".