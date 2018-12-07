Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть — а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря — от сибирской зимы. Как это произошло?

В пятницу на заседании ОПЕК+ должна решиться дальнейшая судьба нефти. В среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу в первом полугодии 2019 года, но без конкретного объема. В четверг этот вопрос обсудили на конференции ОПЕК , а в пятницу состоится главное событие — соберутся все страны ОПЕК+, и итогов их встречи ждет весь мир.

В преддверии этой встречи инвесторы нервничают, а это снижает нефтяные котировки. Особенно заставляют нервничать слухи о том, что участники ОПЕК+ не смогут договориться о значительном сокращении добычи. На этом фоне рубль тоже слабеет.

Казалось бы, никому из производителей не выгодно срывать новую сделку. Ведь наверняка это приведет к резкому падению цен на нефть. Еще свежи в памяти печальные последствия срыва подобных договоренностей — даже Саудовская Аравия после таких событий не могла свести дебит с кредитом, а Венесуэла до сих пор не пришла в себя.

Решение ОПЕК+ выделит рубль из других валют Даже Иран нынче не слабое звено. В Тегеране сразу заявили, что до снятия американских санкций не будут снижать свою добычу. Однако иранская позиция понятна, и участники ОПЕК + готовы ее принять — ведь главным ограничением для них и так являются санкции США.

Что же может помешать успеху? Все дело в позиции России. Москва начала торговаться с ОПЕК об объемах сокращения добычи. Картель надеялся, что Россия, как и в прошлый раз, пойдет на сокращение добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Но максимум, на что согласна Москва — это уменьшить добычу лишь на 150 тыс. А ведь при прошлой аналогичной договоренности именно Россия вместе с Саудовской Аравией (как крупнейшие нефтедобытчики) сокращали добычу больше всего. И тут — такое. Что же произошло?

Глава Минэнерго Александр Новак объяснил, почему Россия не готова слишком серьезно сокращать производство сырья. В России сложнее снижать добычу нефти, чем в других странах, из-за геологических особенностей и климатических условий. Это особенность именно российской нефтедобычи, указал министр.

Иначе говоря, препятствием для снижения нефтедобычи стала, по сути, русская зима.

«Нам в зимний период сложнее регулировать добычу — повышать ее или снижать. В Саудовской Аравии перекрыли вентиль и ладно, а у нас при таком подходе все просто замерзнет и надо будет новую скважину бурить. Если закрыть скважину в мороз, зачастую обратно продолжить добычу на этой скважине уже невозможно. Поэтому исторически — если пробурили скважину, то добываете до последнего, пока истощение не происходит. У нас в принципе нет практики регулирования добычи», — говорит Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

Почему же до этого не было проблем с сокращением добычи? Ведь в 2016 году в рамках сделки ОПЕК+ Россия без проблем согласилась с квотой в 300 тыс. баррелей в сутки, и выполнила свои обязательства на 100%.

Дело в том, что в 2016 году из-за низких цен на нефть в России было много работающих, но нерентабельных скважин. Поэтому закрыть их в рамках сделки было не так сложно. Сейчас же ситуация иная. В этом году нефть дорожала.

«Весь 2018 года Россия постепенно росла в объемах добычи благодаря высоким ценам, все больше скважин становилось рентабельными. Теперь работающих рентабельных скважин много, и какие-то из них придется в рамках сделки вывести из эксплуатации, что болезненно с финансовой точки зрения. Поэтому нефтяники будут торговаться с Минэнерго. Думаю, станут еще припоминать соглашение с правительством по бензину, которое создало им проблемы на внутреннем рынке», — рассуждает эксперт ФНЭБ.

Глава Минэнерго оказался в итоге между молотом и наковальней. С одной стороны, Новаку надо договориться о сделке с ОПЕК+, с другой — потом еще уговорить нефтяников исполнить обязательства России в рамках этой сделки. А ведь сокращение добычи на этот раз обойдется им в копеечку.

«Здесь не только внешние переговоры сложные, но и внутренние. Но думаю, что на внешних переговорах Путин дает карт-бланш Новаку, а последующие возражения нефтяников будем решать потом у себя сами», — считает Юшков.

Россия срывать сделку точно не будет. «Сомневаюсь, что они выйдут и скажут, что ни о чем не договорились. Ведь это принесет панику на бирже, цены обвалятся. В худшем случае после заседания скажут, что договорились, но нужны еще консультации», — предполагает собеседник.

Если вопрос будет стоять резко — либо ОПЕК+ разваливается из-за России, либо Москва берет на себя обязательства по сокращению добычи на 300 тыс. баррелей в сутки, то Новак все-таки выберет повышенную квоту.

«Это выгодней, чем выйти из сделки и развалить ОПЕК. Новак, по сути, энергетический дипломат. Если он провалит этот проект, то речь будет идти о сохранении его на посту министра энергетики», — считает Игорь Юшков.

Впрочем, Россия может добиться необходимого ей компромисса. Им может стать отсрочка для России о полном исполнении квоты до марта 2019 года, когда должны в полную силу вступить санкции против Ирана.

«Думаю, что Россия настаивает для себя на сокращении добычи максимально медленно, скорее ближе к весне. Потому что весной начинается сезон ремонта скважин, и российские компании и так выводят скважины из эксплуатации. Добыча сокращается из-за ремонта где-то на 150 млн баррелей в сутки», — объясняет эксперт ФНЭБ.

В случае договоренности о сокращении добычи на 1-1,2 млн баррелей в сутки и поблажек для России (плюс особые условия будут, скорее всего, для Ирана, Ливии, Нигерии и Венесуэлы), резкого роста цен на нефть ожидать не стоит. Однако как минимум они перестанут падать и удержаться в районе 60 долларов за баррель. А это, в свою очередь, поддержит рубль.