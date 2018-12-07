ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт, пишут "Ведомости" .. Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в информационном письме ЦБ. Оно было разослано операторам платежных систем и банкам, его получение подтвердили пятеро игроков. Также в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

Представитель ЦБ подчеркнул, что письмо рекомендательное, оно основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. Участникам рынка необходимость заключать резервные договоры не столь очевидна. ЦБ в начале осени уже присылал банкам письмо, говорили несколько получателей, с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.

Cмена банка-спонсора — долгий и затратный процесс, занимающий 3–6 месяцев, отмечает Майя Глотова, директор процессингового центра "Картстандарт" (партнер "Платежного центра").