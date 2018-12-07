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ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем 

Финмаркет 46 минут назад
Фото: ТАСС
ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт, пишут "Ведомости".. Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в информационном письме ЦБ. Оно было разослано операторам платежных систем и банкам, его получение подтвердили пятеро игроков. Также в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.
Крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.
Представитель ЦБ подчеркнул, что письмо рекомендательное, оно основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. Участникам рынка необходимость заключать резервные договоры не столь очевидна. ЦБ в начале осени уже присылал банкам письмо, говорили несколько получателей, с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.
Cмена банка-спонсора — долгий и затратный процесс, занимающий 3–6 месяцев, отмечает Майя Глотова, директор процессингового центра "Картстандарт" (партнер "Платежного центра").
ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 гг., полагают несколько банкиров. США готовят новый пакет санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки. На платежи в России это не повлияет — расчеты проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), но за рубежом карты работать не будут (НСПК, оператор платежной системы "Мир", письмо от ЦБ не получала, сказал ее представитель).
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