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СМИ: РФ согласилась сократить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки 

Прайм + ещё 1 47 минут назад
Фото: Reuters
Россия согласилась сократить нефтедобычу на 200 тысяч баррелей в сутки, сообщает Dow Jones со ссылкой на делегатов ОПЕК.
По их словам, Россия продолжит работать с ОПЕК в следующем году.
Заседание ОПЕК+ состоится в пятницу в Вене. Как ожидается, на нем может быть достигнута окончательная договоренность по уровням добычи нефти альянсом в 2019 году. В четверг в Вене прошла конференция стран ОПЕК, по итогам которой министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что общее решение еще не достигнуто и обсуждение продолжится. Также он отметил, что не уверен в окончательной договоренности, поскольку не известно, согласится ли Россия.
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