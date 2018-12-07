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Минэнерго: добыча газа в России в 2018 году превысит 700 млрд куб. м 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Добыча газа в России в этом году превысит уровень в 700 млрд куб. м, сообщил на форуме "Газ России" глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.
"Будет поставлен рекорд добычи газа более 700 млрд куб. м", — сказал он.
В 2017 году в России было добыто 691,1 млрд куб. м — таким образом, рост показателя в текущем году может достичь 1,3%.
Как сообщалось ранее, "Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, до 451,1 млрд куб. м.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал ТАСС, что холдинг пересмотрел прогноз добычи на этот год, повысив ожидаемый показатель до 495 млрд куб. м (прежний прогноз — 476 млрд куб. м). В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (рост на 12,4% по сравнению с показателем годом ранее.). Таким образом, в 2018 году, согласно новому прогнозу, "Газпром" может увеличить добычу на 4,8%.
ТАСС: последние новости
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