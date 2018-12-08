Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% — до $97,23 млрд Об этом говорится в докладе, опубликованном в субботу Главным таможенным управлением КНР.

Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 12% и превысил $43,45 млрд Импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся на $44,3% — до $53,78 млрд

В ноябре товарооборот двух стран составил $9,9 млрд

Объем торговли между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд