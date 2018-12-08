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Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8% 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: EPA
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% — до $97,23 млрд Об этом говорится в докладе, опубликованном в субботу Главным таможенным управлением КНР.
Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 12% и превысил $43,45 млрд Импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся на $44,3% — до $53,78 млрд
В ноябре товарооборот двух стран составил $9,9 млрд
Объем торговли между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд
ТАСС: последние новости
Telegraph: британские спецслужбы усилят давление на российских предпринимателей Источник: РФ готова снизить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года Индия и Россия создадут рабочую группу по сотрудничеству в пилотируемой космонавтике
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