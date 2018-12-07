«Ядерная опция»: как Банк России отразит атаку США

ЦБ готовится к новым санкциям США в отношении РФ. Регулятор разослал банкам рекомендации на случай, если Вашингтон все же решит пойти на отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT. Вероятность использования такой опции подтвердил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер. Россия готова присоединиться к аналогу SWIFT, который сейчас разрабатывает ЕС.

Центробанк разработал рекомендации для малых банков на случай возможного отключения РФ от международных платежных систем. Речь идет о банках, которые работают с платежными системами не напрямую, а посредством банка-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

Регулятор советует таким предприятиям банковского сектора заключить договор с еще одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Соответствующее информационное письмо Банк России разослал операторам платежных систем и банкам, пятеро игроков рынка подтвердили «Ведомостям» его получение.

Как отмечает ЦБ, запасной договор должен содержать положение о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором и вступать в силу, когда необходимо сменить банк-спонсор.

Сам перечень мероприятий по тестовому обмену информацией должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

Таким образом ЦБ стремится не только избежать негативных последствий от краха какой-либо из этих структур, но и обезопасить обслуживание карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard.

О возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT говорил 6 декабря специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, перечисляя возможные санкции в отношении России за инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских судна с экипажами.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он.

Если США все-таки введут санкции против крупнейших российских банков и отключат их от Visa и Masterсard, это не повлияет на платежи в России, так как расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт. Однако в других странах карты работать не будут и расплачиваться с их помощью за рубежом держатели российских карт не смогут.

Рассылкой рекомендательных писем ЦБ пытается подстраховаться не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от международных платежных систем Visa и Masterсard, как уже происходило в 2014–2015 годах, считают опрошенные газетой банкиры.

Угроза отключения РФ от SWIFT звучала и ранее.

В России после введения в 2014 году западных санкций за Крым уже создана собственная альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций (в SWIFT свыше 11 тысяч участников).

На данный момент в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT. В частности, это банки, работающие в Крыму. К российской системе в скором времени смогут подключаться и нерезиденты. Соответствующий законопроект на днях внесен в Госдуму.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф не исключил, что в 2019 году американские санкции в отношении России усилятся и под ограничения могут попасть как минимум два российских банка. Ситуация «тревожная, но не критичная», добавил он, не назвав при этом те банки, которые находятся в зоне риска.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проработал со всеми крупнейшими российскими банками меры на случай введения новых санкций США. В качестве временного решения регулятор, по ее словам, может предложить послабления банкам.

«Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков, безусловно, мы учитываем такую возможность и с банками проработали, с каждым из банков крупнейших проработали систему мер, которые позволяют им, где надо с нашей помощью, решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами», — сказала Набиуллина.

Свой аналог системы SWIFT собираются сейчас сделать в ЕС. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия готова присоединиться к европейскому проекту.