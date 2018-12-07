Минтруд прокомментировал информацию об увольнениях в Пенсионном фонде

Первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Лилия Чижик освобождена от должности 20 ноября в связи с выходом на пенсию, 3 декабря 2018 года в связи с переходом на другую работу освобожден от должности заместитель председателя правления Пенсионного фонда Борис Гукайло, сообщили в пресс-службе Минтруда, комментируя информацию о смене части руководства ПФР. Других отставок не планируется.

«20 ноября 2018 года освобождена от должности первого заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Лилия Чижик по ее инициативе (в связи с выходом на пенсию). 3 декабря 2018 года освобожден от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Борис Гукайло по его инициативе (в связи с переходом на другую работу)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по действующим заместителям председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым предложений в Минтруд России не вносилось.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ближайшее время в Пенсионном фонде России может смениться часть руководства. Издание отмечало, что свой пост покидает заместитель главы фонда Борис Гукайло и обсуждается отставка двух других заместителей главы фонда — Алексея Иванова, курирующего IT-вопросы, и Николая Козлова, работающего с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).