К Новому году Евросоюз подбросит Украине денег

В связи с событиями в Керченском проливе Брюссель готовит поддержать Киев не морально, а материально. Об этом 7 декабря журналистам сообщил дипломатический источник в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Поддержка Украины продолжится, и помимо той помощи, которая уже оказывается с 2014 года, предусмотрены новые кредиты. Несколько месяцев назад мы приняли решение о макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро: 500 миллионов будут, вероятно, выделены в декабре, после договора между Украиной и МВФ, и 500 миллионов предусмотрены на следующий год. Кроме того, часть программ помощи должна быть перенаправлена в пользу восточных регионов, в частности, вокруг Мариуполя», — сказал источник.

Как сообщала 29 ноября директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, Совет управляющих МВФ готов обсудить предоставление помощи Киеву после 10 декабря.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнёт действовать в 2019 году. Представители Фонда подтвердили, что достигли договорённости с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна $3,9 млрд

В середине сентября Украина и Евросоюз подписали четвёртую программу макрофинансовой помощи стране в размере 1 миллиарда евро. Получение траншей по 500 миллионов евро (первого — осенью текущего года, второго — весной 2019 года) зависит от выполнения Киевом ряда условий. Для выдачи первой половины Киев должен разблокировать финансирование от МВФ, начать продажу государственных активов, улучшить корпоративное управление государственными компаниями, обеспечить достаточное финансирование для деятельности антикоррупционного суда.