Песков прокомментировал спор Путина и Лукашенко о газе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал дискуссию Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко при обсуждении цены на газ нормальным процессом.

"Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений", — отметил он.

По его словам, заседание ВЕЭС, на котором произошел спор, было продуктивным и полезным.

Недовольство Лукашенко

Накануне в ходе заседания Высшего Евразийского совета (ВЕЭС) Лукашенко высказал недовольство высокой стоимостью транспортировки российского газа в страну.

По его словам, тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию составляет три доллара за тысячу кубометров на сто километров. При этом он утверждает, что внутрироссийский тариф порядка доллара — в три раза меньше. Таким образом, в структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по России составляет 70 процентов.

"В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система — Евразийский экономический союз и под этим мы концептуально и конкретно все подписались", — заявил Лукашенко.

В ответ на это Путин предложил ему подискутировать без прессы "откровенно и по-честному". По его словам, в этом году цена на газ для Белоруссии составляет 129 долларов за тысячу кубов, а в 2019-м будет 127 долларов.

"А у ФРГ — 250", — сказал Путин.

Он отметил, что цена российского газа для Белоруссии и так достаточно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу.

"И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС", — добавил российский лидер.

Также, по его мнению "важен не тариф, а конечная цена газа".

Позднее Лукашенко сообщил, что извинился перед Путиным за спор о цене газа.

Работа в интересах ЕАЭС

В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, что дебаты способствуют решению важных вопросов.

Он рассказал, что на заседаниях объединения часто возникают острые дебаты по определенным вопросам.

"Это очень важно, что есть высказывания откровенные, открытые, и позиции сторон становятся очень ясными", — сказал Саркисян.

При этом, по его словам, в ходе заседания ВЕЭС удалось совершить определенный прорыв.

"Мы утвердили программу формирования общего рынка газа. А это — очень принципиальный для нас был вопрос. И для Белоруссии вопрос. Вот это первый важный результат, что мы все-таки пришли к компромиссу", — отметил председатель коллегии.

При этом, отвечая на вопрос, кто победил в споре между Путиным и Лукашенко, Саркисян подчеркнул, что "этот вопрос решается не в интересах России и не в интересах Белоруссии".

"Этот вопрос решается в интересах Евразийского экономического союза", — заключил он.

Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз — это международная организация региональной экономической интеграции. Его создали на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. В него входят Россия, Белоруссии, Казахстана, Армения и Киргизия. В мае этого года статус государства-наблюдателя получила Молдавия.

ЕАЭС — одно из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.