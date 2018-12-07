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СМИ: страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на участника встречи.
"Члены ОПЕК, наконец, достигли договоренности о снижении общего объема добычи после многочасовых переговоров", — отмечает агентство.
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Министр нефти Ирака подтвердил, что ОПЕК договорилась об общем снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей, а соглашение будет действовать полгода. Он также отметил, что ОПЕК согласна с постепенным снижением Россией уровня добычи нефти.
Председатель конференции ОПЕК сообщил, что Узбекистан, Чад и еще ряд стран присоединились в качестве наблюдателей к ОПЕК.
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