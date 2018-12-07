СМИ: страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на участника встречи.

"Члены ОПЕК, наконец, достигли договоренности о снижении общего объема добычи после многочасовых переговоров", — отмечает агентство.

Министр нефти Ирака подтвердил, что ОПЕК договорилась об общем снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей, а соглашение будет действовать полгода. Он также отметил, что ОПЕК согласна с постепенным снижением Россией уровня добычи нефти.

Председатель конференции ОПЕК сообщил, что Узбекистан, Чад и еще ряд стран присоединились в качестве наблюдателей к ОПЕК.