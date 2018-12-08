Telegraph: британские спецслужбы усилят давление на российских предпринимателей

Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству России. Об этом со ссылкой на источники в британской разведке сообщила в субботу газета The Daily Telegraph

Издание утверждает, что план противодействия данным предпринимателям будет частью ответных мер Великобритании на инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву.