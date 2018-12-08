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Telegraph: британские спецслужбы усилят давление на российских предпринимателей 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: © AP Photo/Markus Schreiber
Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству России. Об этом со ссылкой на источники в британской разведке сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.
По словам собеседника издания в правительственных кругах, Лондон стремится к тому, чтобы сузить богатейшим российским предпринимателям "пространство для маневра" и ведения бизнеса, а также ограничить имеющиеся у них возможности для свободного передвижения по Европе. The Daily Telegraph указывает, что в представленный премьер-министру Терезе Мэй список включены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.
Издание утверждает, что план противодействия данным предпринимателям будет частью ответных мер Великобритании на инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву.
Отношения двух стран резко ухудшились после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии 4 марта в городе Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России, на основании чего Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
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