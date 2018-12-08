Россия дала добро: ОПЕК сократит добычу нефти

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Как сообщил министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан, 800 тысяч баррелей из этого объема придется на страны ОПЕК, остальное — на Россию, Мексику, Казахстан и другие страны, не входящие в картель. Таким образом, каждый участник соглашения сократит добычу примерно на три процента. Что это значит для мирового нефтяного рынка, России и США — в материале РИА Новости

Русские пришли

Цена на нефть сорта Brent в пятницу выросла на пять процентов за пять часов: с 59,1 в полдень до 63,3 доллара к пяти часам вечера по московскому времени. Причина — новость, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Напомним: в ноябре инвестбанк JPMorgan сообщил, что мировая добыча сейчас превышает спрос именно на 1,2 миллиона баррелей в день. Аналитики банка отметили, что такой же разрыв между предложением и спросом наблюдался в 2015 году, когда нефтяные цены рухнули ниже 30 долларов.

В четверг, 6 декабря, члены ОПЕК обсуждали возможность сокращения добычи в меньших объемах — на миллион баррелей, но после многочасовых дискуссий так и не пришли к единому мнению. Ливия, Венесуэла и Иран требуют освободить их от квот, тогда как Нигерия готова только на минимальное сокращение добычи.

Но главная причина образовавшегося тупика — отсутствие российского представителя. Министр энергетики России Александр Новак участвовал в консультациях 5 декабря, когда была достигнута предварительная договоренность о миллионном сокращении, но на следующий день улетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС . Без российского представителя картель не решился утверждать окончательные параметры, хотя Россия в ОПЕК не входит.

В пятницу нефтетрейдерам тоже пришлось понервничать, поскольку из Вены пришло известие, что против сокращения добычи категорически выступил Тегеран. "Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровня добычи нефти, пока действуют незаконные санкции США", — заявил иранский министр Бижан Намдар Зангане.

Как сообщает Bloomberg, Александр Новак выступил посредником в переговорах иранцев с саудитами, чтобы склонить непримиримых противников к компромиссу. Российский министр с этим справился, и саммит был спасен от наметившегося провала.

Наперекор Трампу

Договоренность ОПЕК+, несомненно, вызвала досаду у американского президента. Накануне саммита Дональд Трамп в очередной раз высказался в твиттере о необходимости снижения цен на черное золото. "Надеюсь, ОПЕК сохранит объемы добычи нефти и не будет их сокращать. Мир не хочет видеть более высоких нефтяных цен и не нуждается в этом!" — написал он.

Подобные твиты глава Белого дома рассылает перед каждым заседанием нефтяного картеля с весны. На этот раз лидеры ОПЕК+ сочли нужным отреагировать. "Мне не требуется разрешение ни от какого иностранного государства на сокращение добычи", — отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, подчеркнул, что ОПЕК в своих решениях опирается "не на твиты политиков, а на реальную оценку рынка, на объективные показатели отрасли".

Судя по всему, одним из аргументов, заставивших картель в пятницу пересмотреть объемы сокращения добычи с ровно миллиона до 1,2 миллиона баррелей в сутки, послужили именно новости из США. Американское Минэнерго в четверг опубликовало статистику, согласно которой страна впервые с 1949 года стала нетто-экспортером нефти: в течение недели ежедневный экспорт на 211 тысяч баррелей превышал импорт.

По оценкам экспертов, нефтяной поток из США при сохранении сегодняшних объемов добычи странами ОПЕК мог бы привести к снижению цен на нефть в следующем году на пять-десять долларов за баррель. И если для России это не критично, то для Саудовской Аравии может обернуться экономической катастрофой.

Министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ноябре признал, что для Эр-Рияда оптимальная стоимость черного золота — не менее 70 долларов, и даже пообещал уменьшить в декабре добычу на 500 тысяч баррелей в день для восстановления котировок.

По оценкам аналитиков, сокращение предложения нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки вполне способно вернуть цены к комфортному для Эр-Рияда уровню — выше 70 долларов.

Для России это означало бы существенное увеличение доходов бюджета по сравнению с правительственными планами: Минэкономразвития ожидает на ближайшие три года среднюю цену на уровне 55 долларов. Но главное — декабрьская встреча ОПЕК убедительно показала, что без Москвы проблемы нефтяного рынка не решаются.

Еще спасибо скажет

Как бы ни возмущался Дональд Трамп, на самом деле повышение цен на нефть выгодно и Вашингтону. Дело в том, что энергоносители сегодня — едва ли не единственная статья американской внешней торговли с профицитом торгового баланса.

Другими словами, высокие цены на нефть помогают Вашингтону сдерживать рост общего торгового дефицита, который в октябре увеличился на 1,6% и установил новый рекорд — 55,5 миллиарда долларов.

Мало того, став нетто-экспортером нефти, США скоро неизбежно ощутят главную проблему, связанную с этим статусом: аналитики и инвесторы оценивают экономические перспективы таких стран прежде всего в свете прогнозов цен на топливо.

Для американцев сегодня это тоже становится актуальным, учитывая, что фондовый рынок пребывает в депрессии, промышленные корпорации находятся на грани банкротства, а пузырь высокотехнологичных компаний сдувается.

И чем активнее Трамп борется с высокими ценами на нефть, тем больше от этого страдает экономика страны — от сланцевой нефтедобычи до рынка заимствований. Правда, сам он этого пока не понял.