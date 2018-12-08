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Топилин: найти работу после 45 лет возможно 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр труда Максим Топилин уверен, что в России можно найти работу после 45 лет. Он отметил, что существуют специальные программы, направленные на переобучение граждан старшего возраста.
Таким образом чиновник прокомментировал заявление основателя Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, сделанное в рамках дискуссионной площадки «Качество жизни» на съезде партии «Единая Россия». Федермессер сказала, что трудоустройство лиц данного возраста невозможно.
«Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», — подчеркнул глава Минтруда.
Топилин напомнил, что с 2019 года на переобучение лиц предпенсионного возраста будет выделено 5 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что рейтинг «Единой России» обрушился в связи с пенсионной реформой. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на одной из дискуссионных площадок 18-го съезда партии. Как передаёт корреспондент News.ru, по данным Фёдорова, в январе 2018 года «Единая Россия» имела рейтинг на уровне 52%, однако к декабрю показатель упал до 35,4%.
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