Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.60
75.60
67.70
Прогноз
10.12 – 17.12
$
68.10
76.27
Индексы и котировки Brent
61.40
+0.00 Золото
1248.24
+0.01 РТС
1157.94
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.1411
+0.0080
23.11
1.1331
05.12
25.11
13.11

В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В течение следующих двух лет Украина должна будет выплатить по внешнему государственному долгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты, об этом в интервью VOX Ukraine заявил глава Национального банка страны Яков Смолий.
"В 2019—2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая процентные платежи. И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованное", — рассказал Смолий.
При этом в Нацбанке надеются на то, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине кредита состоится до конца декабря, добавил чиновник.
Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе кредитования, которая начнет действовать в 2019 году. Речь идет о программе stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок. Как сообщили в МВФ, размер транша составит 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его так и не выделили.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы с самыми проблемными предприятиями
Кудрин перечислил риски для российской экономики16
Россиян обвинили в неблагодарности к олигархам1142
Силуанов оценил работу ФАС России3
В новой нефтяной сделке нашли вред для России16
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:23
Икра в России резко подешевела
Экономика Другое
05:32
Лондон утвердил черный список российских олигархов
Экономика
05:04
Наперекор Трампу: Россия сократит добычу нефти
Экономика
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение