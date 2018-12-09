В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу

В течение следующих двух лет Украина должна будет выплатить по внешнему государственному долгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты, об этом в интервью VOX Ukraine заявил глава Национального банка страны Яков Смолий.

"В 2019—2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая процентные платежи. И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованное", — рассказал Смолий.

При этом в Нацбанке надеются на то, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине кредита состоится до конца декабря, добавил чиновник.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе кредитования, которая начнет действовать в 2019 году. Речь идет о программе stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок. Как сообщили в МВФ, размер транша составит 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.

В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов Киев получил в марте 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его так и не выделили.