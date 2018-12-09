Россия не намерена вмешиваться в торговую войну США и Китая

Сергей Лавров. Россия не намерена решать торговые проблемы через участие на чьей-либо стороне в торговой войне между США и Китаем, заявил глава МИД РФ

"Мы заботимся прежде всего об интересах России. Хотя торговые войны, даже если в них участвовать, никому выгоды не приносят. Мы заботимся об экономических интересах Российской Федерации и наших партнёров по интеграционному объединению Евразийский экономический союз", — сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".

Он отметил, что КНР является ведущим торговым партнёром, объём товарооборота с которым приближается в этом году к 100 миллиардам долларов.

"Но у нас есть партнёры и на европейском пространстве, в европейской части нашего общего континента, в Евразийском экономическом союзе. Такой партнёр, как Иран, тоже является объектом очень жёстких американских санкций. Однако все эти проблемы мы хотим рассматривать не через участие на чьей-либо стороне в торговой войне, а через задействование легитимных юридических процедур Всемирной торговой организации, что мы уже и делаем. Так же в отношении США поступают Китай, Европейский союз", — подчеркнул Лавров.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.