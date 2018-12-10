На Украине захотели арестовать российские бизнес-активы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высказался за введение санкций в отношении российских активов на территории страны, пока там действует военное положение, введенное после провокации Киева в Черном море.

«Необходимо за время военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов России на территории Украины», — приводит его слова UNN.

Вместе с тем, Луценко заявил, что «никто не отнимает никакого бизнеса». По его словам, закон о санкциях подразумевает только «временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом».

Напомним, после провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября 10 украинских областях, в частности, в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. Военное положение может обернуться потерей млрд долларов для Украины.