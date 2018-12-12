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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.
Сейчас Сбербанк ожидает курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года, следует из презентации. Ранее Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году, сообщалось в отчете банка по международным стандартам финансовой отчетности за второй квартал 2018 года.
Инфляцию в РФ в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 4-5%, что незначительно хуже ожиданий стратегии, отмечается в презентации. Ранее Сбербанк ожидал инфляцию на уровне 4,4% на конец 2019 года, 4% — на конец 2020 года.
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