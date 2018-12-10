Сокращение нефтедобычи принесло России 6 триллионов

Кирилл Дмитриев. Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ пополнило федеральный бюджет России на шесть триллионов рублей с 2017 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций

По его словам, предыдущее соглашение ОПЕК+ (члены Организации стран — экспортеров нефти плюс не входящие в картель государства) о сокращении нефтедобычи принесло российскому бюджету шесть дополнительных триллионов.

Одновременно с этим прибыли нефтяных компаний страны стали больше в 2,5 раза с января по сентябрь 2018-го.

«РФПИ приветствует решение сократить добычу с января 2019 года», — прокомментировал глава фонда новое соглашение ОПЕК+.

По его словам, сокращение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в день поспособствует росту как мировой, так и российской экономики. Дмитриев отметил, что соглашение ОПЕК+ создает «отличные» условия для инвестиций в экономику РФ.