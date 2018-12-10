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Сокращение нефтедобычи принесло России 6 триллионов 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ пополнило федеральный бюджет России на шесть триллионов рублей с 2017 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, предыдущее соглашение ОПЕК+ (члены Организации стран — экспортеров нефти плюс не входящие в картель государства) о сокращении нефтедобычи принесло российскому бюджету шесть дополнительных триллионов.
Одновременно с этим прибыли нефтяных компаний страны стали больше в 2,5 раза с января по сентябрь 2018-го.
«РФПИ приветствует решение сократить добычу с января 2019 года», — прокомментировал глава фонда новое соглашение ОПЕК+.
По его словам, сокращение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в день поспособствует росту как мировой, так и российской экономики. Дмитриев отметил, что соглашение ОПЕК+ создает «отличные» условия для инвестиций в экономику РФ.
В пятницу глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что в рамках нового соглашения России предстоит сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года — на 2%.
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