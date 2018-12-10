От 71 до 80. Эксперты назвали курс доллара на 2019 год

«Курс абсолютно понятен. Любой, кто хочет знать, что будет через полгода, год, два, три, пять, десять, если не будет военного компонента, может поднять тома по 100-200 листов, которые называются рекомендации МВФ. Последний вышел в сентябре. Где-то 80 рублей планируется курс во второй половина следующего года. Это связано с налоговым маневром, бюджетным правилом, изменением принципов экономики», — рассказал депутат.

Также, по его словам, это связано с тем, что в США и в МВФ считают, что Россия несправедливо владеет своими природными ресурсами, которые должны быть мировым достоянием.

В свою очередь, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко предложил свой прогноз курса доллара в первой половине следующего года.

«Исходите из двух Россий. Курс доллара для них — манипулятивный инструментарий, когда у них кончатся деньги на их развлекушки, на те самые бриллиантики. Бюджет принят с профицитом почти 1,2 трлн. По мои оценкам, в феврале-марте они могут начать тестировать цифру, которую я много раз говорил, это 71-74 [рублей за доллар]. Необязательно, что они к этой дате подгонят, потому что сейчас денег излишне много. Но, в целом, как только деньги начнут источаться, поскольку бюджет принят, сейчас его начнут пилить, давайте в феврале-марте вернемся к этому вопросу. За счет того, что денег много, они могут это отсрочить на лето, июль-август. Только исключительно, потому что денег очень много», — заметил омбудсмен.