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Минтруд сообщил о росте безработицы 

News.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
За неделю численность безработных граждан в России возросла на 0,7%. Такие данные следуют из материалов Минтруда РФ.
Согласно еженедельному исследованию рынка труда, которое проводит ведомство, на 5 декабря 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 657,1 тыс. человек. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 736 040 человек.
По данным ведомства, безработных стало больше в 64 субъектах РФ. Наибольший рост их числа отмечался в Чукотском автономном округе, Кировской и Магаданской областях.
В 18 регионах численность безработных уменьшилась. Наибольшее снижение наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Тыва и Дагестан. В Ульяновской и Курской областях, а также в Республике Ингушетия количество безработных осталось на прежнем уровне.
На 5 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,86% от численности экономически активного населения, на 1 декабря 2017 года показатель составлял 1%.
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