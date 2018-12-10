Треть украинцев оказалась за чертой бедности

Финансовая пропасть между богатыми и бедными на Украине увеличилась за год. Об этом сообщает Госстат страны.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что граждане страны тратят на еду половину своих денег, а треть украинцев живет за чертой бедности. Об этом говорится в аналитическом отчете ведомства за первое полугодие 2018 года.

При этом, в Госстате Украины уверяют, что этот показатель сократился на 9,2% и составил 14 миллионов человек. Все эти люди все еще получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума.

Финансовая пропасть между 10% самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2%.

Что касается рациона украинцев, то в ведомстве отмечают, что граждане страны стали на 8% больше есть рыбы и морепродуктов, на 3% фруктов, ягод, орехов и винограда, а также на 2% больше мяса. Потребление картошки в стране снизилось на 3%, а хлеба и молочных продуктов — на 1%.

Отмечается, что на покупку непродовольственных товаров уходит 39% доходов украинцев. 17% из них отводится на оплату ЖКХ. 5% средств уходит на одежду и 4% на таблетки.

По данным Счетной палаты Украины, уровень бедности на Украине по итогам 2017 года возрос до 27%.