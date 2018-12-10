Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.65
75.86
76.05
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.89
–0.34 Золото
1245.90
–0.09 РТС
1141.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
10.12
1.1411
+0.0077
26.11
1.1334
07.12
27.11
15.11

Треть украинцев оказалась за чертой бедности 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Финансовая пропасть между богатыми и бедными на Украине увеличилась за год. Об этом сообщает Госстат страны.
Государственная служба статистики Украины сообщила, что граждане страны тратят на еду половину своих денег, а треть украинцев живет за чертой бедности. Об этом говорится в аналитическом отчете ведомства за первое полугодие 2018 года.
При этом, в Госстате Украины уверяют, что этот показатель сократился на 9,2% и составил 14 миллионов человек. Все эти люди все еще получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума.
Финансовая пропасть между 10% самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2%.
Что касается рациона украинцев, то в ведомстве отмечают, что граждане страны стали на 8% больше есть рыбы и морепродуктов, на 3% фруктов, ягод, орехов и винограда, а также на 2% больше мяса. Потребление картошки в стране снизилось на 3%, а хлеба и молочных продуктов — на 1%.
Отмечается, что на покупку непродовольственных товаров уходит 39% доходов украинцев. 17% из них отводится на оплату ЖКХ. 5% средств уходит на одежду и 4% на таблетки.
По данным Счетной палаты Украины, уровень бедности на Украине по итогам 2017 года возрос до 27%.
ТК «Звезда»: последние новости
Цена на красную икру упала в два раза «Крест смерти» образовался на рынке американской нефти Литва ввела санкции в отношении России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван любимый офшор российских чиновников33
Потанин назвал среднюю зарплату в «Норникеле»4
России предрекли судьбу СССР1283
В России стало больше безработных7
Нефть дешевеет более чем на 1,5%
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
05:33
России предрекли судьбу СССР
Экономика Статьи
01:42
Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР
Компании Азия
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:23
Икра в России резко подешевела
Экономика Другое
05:32
Лондон утвердил черный список российских олигархов
Экономика
05:04
Наперекор Трампу: Россия сократит добычу нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение