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США зафиксировали рекордный дефицит бюджета для ноября 

Вести Экономика + ещё 10 2 часа назад
Фото: EPA
США зафиксировали максимальный дефицит бюджета в истории для ноября, поскольку расходы вдвое превысили доходы.
Расходы в прошлом месяце подскочили на 18% в годовом выражении и составили $411 млрд В то же время поступления в бюджет сократились на 1% по сравнению с ноябрем 2017 года — до $206 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Дефицит бюджета США в ноябре составил $205 млрд по сравнению со $139 млрд годом ранее.
Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали дефицит в размере $188 млрд в прошлом месяце.
За первые два месяца финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит бюджета вырос на 51% и составил $305,4 млрд по сравнению с $201,8 млрд за аналогичный период прошлого года.
Расходы на военные программы Министерства обороны в октябре-ноябре увеличились на 18% в годовом выражении. Расходы на выплату процентов по государственному долгу подскочили на 7%.
Как сообщали "Вести. Экономика", в первый полный финансовый год президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США вырос до $779 млрд, достигнув максимума с 2012 года.
По данным Минфина, в финансовом году, который завершился 30 сентября, дефицит бюджета увеличился на 17% по сравнению с предыдущим фингодом, поскольку расходы подскочили на 3,2%, а доходы бюджета выросли всего на 0,4%.
Это произошло, после того как Дональд Трамп в конце прошлого года подписал законопроект, предусматривающий снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.
Рост дефицита бюджета США в последние годы вызывает опасения, что долговая нагрузка страны в размере более $21,5 трлн выйдет из-под контроля.
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