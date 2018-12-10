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США нашли альтернативу российскому газу для Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Поставки газа в Европу потенциально может начать Израиль, заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
«Во время поездки в Европу я был в Восточном Средиземноморье, где можно видеть, как энергетический прагматизм преодолевает давние политические проблемы. Сейчас начал действовать трубопровод, по которому газ из Израиля поставляется в Египет и Иорданию, и потенциально на экспорт в Европу», — передает его слова РИА «Новости».
Фэннон ранее также заявил, что все заинтересованные стороны должны выйти из проекта «Северный поток — 2», так как он является «политическим иснтрументом».
В России подчеркивают, что «Северный поток — 2» — экономический проект, который необходим для Европы в силу увеличивающегося спроса на газ.
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