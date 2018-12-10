Китай обратился к Медведеву с просьбой по новому проекту

Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР попросило премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать проект строительства водовода из Алтайского края в Китай, пишет РБК.

В письме, направленном обществом российскому премьер-министру, говорится, что ряд регионов Китая испытывает дефицит воды. Китайцы предлагают построить водовод Россия — Казахстан — Западный Китай, чтобы перебрасывать воду из Алтайского края в Китай через Казахстан.

Заместитель директора Центра мониторинга окружающей среды и подземных вод Министерства земельных и природных ресурсов Китая Чжао Госин назвал проект «очень перспективным» и рассказал, что обсуждение этого вопроса включается в повестку совместных российско-китайских саммитов и комиссий: в частности, он обсуждался на полях прошедшего в июне саммита.

Авторы письма утверждают, что проект водовода может стать частью китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры «Один пояс и один путь», объединившего проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века».