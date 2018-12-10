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США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
США считают, что проект газопровода "Северный поток-2" представляет угрозу европейской безопасности, в связи с чем призывают все стороны выйти из него, заявил журналистам помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
"Оппозиция США "Северному потоку-2" основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европе", — сказал американский дипломат на брифинге.
Он вновь повторил позицию США, заявив, что "Северный поток-2" является не коммерческим проектом, а "политическим инструментом" для оказания давления на Европу.
"Мы призываем все стороны выйти из проекта", — отметил Фэннон.
Европейские лоббисты сцепились друг с другом за «Северный поток — 2»
На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты рассматривают целый спектр действий, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток-2".
Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил в ходе общения с журналистами, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока-2". Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по "Северному потоку-2", поскольку, по его словам, произошедшее "срезонировало с общественным мнением в Германии".
Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток-2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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