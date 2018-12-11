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Богатые россияне потеряли интерес к британским «золотым визам» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Великобритания решила временно приостановить выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам, в том числе и российским; между тем, на фоне охлаждения отношений Москвы и Лондона «золотая виза» во многом потеряла свою привлекательность в глазах состоятельных россиян, пишет американский журнал Forbes.
Издание отмечает, что прежде эта ведущая в Лондон дорога пользовалась большой популярностью у богатых россиян. Подающий заявку на «золотую визу» должен был быть готов инвестировать в экономику страны, по крайней мере, 2,5 млн долларов. Forbes указывает, что не все деньги, оказывавшиеся в Лондоне, были получены легальным путем. Отмечается, что «золотые визы» получали те, кто «сделал состояние во время хаоса в постсоветской России и хотел вложить свои средства в британскую экономику», передает ИноТВ.
По оценке британского Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно через банки в Великобритании и их дочерние структуры «отмываются многие миллиарды фунтов, полученных преступным путем». Подчеркивалось, что такие масштабы «представляют стратегическую угрозу для экономики и репутации Соединенного Королевства».
Forbes считает, что именно это обстоятельство и стало причиной приостановки выдачи «золотых виз». По словам министра иммиграции Британии Кэролайн Ноукс, страна всегда будет открыта для «честных и настоящих инвесторов». Однако, продолжила она, британские власти «не потерпят людей, которые играют не по правилам и пытаются злоупотреблять системой». По данным МВД Великобритании, за девять месяцев 2018 года визу инвестора получили 38 россиян.
Плачевное состояние российско-британских отношений означает, что «золотые визы» уже во многом потеряли свой притягательный блеск, пишет Forbes. Отмечается, что богатые россияне, которые «ценят хорошие отношения с Кремлем», уже давно поняли, как в политическом плане будет выглядеть вложение млн в британскую экономику. Кроме того, на снижение спроса на «золотые визы» оказали влияние и изменения в законодательстве. В октябре спрос среди россиян на высококлассную недвижимость в Лондоне серьезно упал, указывает журнал.
В начале 2018 года, еще до громкого скандала с «делом Скрипалей», сообщалось о росте спроса российских туристов на товары и услуги класса «люкс» в Лондоне на 20%.
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