Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.46
$
66.75
75.61
75.90
Прогноз
17.12 – 24.12
$
67.40
76.09
Индексы и котировки Brent
59.78
–0.17 Золото
1246.99
+0.09 РТС
1129.73
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.1379
+0.0045
26.11
1.1334
09.12
28.11
16.11

В Совфеде оценили призыв США отказаться от «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что позиция США по газопроводу «Северный поток-2» является настоящим шантажом.
«Это настоящая война, настоящий шантаж. Американцы предлагают своё сырье, которое стоит как минимум на 30 процентов дороже, чем российские ресурсы. И именно такое положение, при котором США не выдерживают никакой конкуренции с Россией, приводит Вашингтон в ярость и вынуждает их действовать подобными методами», — цитирует РИА Новости Рябухина.
Ранее помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон считает угрозой безопасности Европы проект газопровода «Северный поток — 2», поэтому призывает все стороны выйти из него.
Аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также оценил заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об изучении вариантов противодействию «Северному потоку — 2».
RT на русском: последние новости
В Госдуме оценили призыв США ко всем сторонам покинуть «Северный поток — 2» Луценко призвал ввести санкции против России до окончания военного положения ОАЭ и Индия договорились о взаимных расчётах в нацвалютах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Альфа-банке отреагировали на слухи о продаже
Госдума приняла закон о повышении МРОТ1
Китайцы призывают бойкотировать продукцию США
Россия составила график снижения добычи нефти
Новый год взаймы: россияне залезают в кабалу3
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика В мире
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
11:02
Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа
Личный счет
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
05:33
России предрекли судьбу СССР
Экономика Статьи
01:42
Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР
Компании Азия
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение