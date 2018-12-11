В Совфеде оценили призыв США отказаться от «Северного потока — 2»

«Это настоящая война, настоящий шантаж. Американцы предлагают своё сырье, которое стоит как минимум на 30 процентов дороже, чем российские ресурсы. И именно такое положение, при котором США не выдерживают никакой конкуренции с Россией, приводит Вашингтон в ярость и вынуждает их действовать подобными методами», — цитирует РИА Новости Рябухина.

Ранее помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон считает угрозой безопасности Европы проект газопровода «Северный поток — 2», поэтому призывает все стороны выйти из него.