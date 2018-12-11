Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что позиция США по газопроводу «Северный поток-2» является настоящим шантажом.
«Это настоящая война, настоящий шантаж. Американцы предлагают своё сырье, которое стоит как минимум на 30 процентов дороже, чем российские ресурсы. И именно такое положение, при котором США не выдерживают никакой конкуренции с Россией, приводит Вашингтон в ярость и вынуждает их действовать подобными методами», — цитирует РИА Новости Рябухина.
Ранее помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон считает угрозой безопасности Европы проект газопровода «Северный поток — 2», поэтому призывает все стороны выйти из него.
Аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также оценил заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об изучении вариантов противодействию «Северному потоку — 2».