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Россия снизит добычу нефти в январе минимум на 50 000 баррелей в сутки 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти России подготовили график добычи нефти по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти и не входящие в картель государства). В январе, согласно графику, добыча в стране будет снижена на 50-60 000 баррелей нефти в сутки. Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, помесячный график предполагает «плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями».
Основная задача заключенной с ОПЕК+ сделки — снижение запасов, напомнил Новак. По словам министра, последние семь недель наблюдался рост запасов нефти во всем мире.
«Мы видим переизбыток на рынке», — отметил Новак.
Необходимо таргетировать запасы, «чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня», сказал министр. В декабре будет проведено совещание с представителями нефтяных компаний по вопросу реализации сделки, сказал Новак.
На прошлой неделе в Вене участники встречи ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи: с января 2019 г. они уменьшат ее на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 г. Входящие в ОПЕК страны суммарно снизят добычу на 800 000 баррелей сутки. Ограничения не коснутся Ирана, Венесуэлы и Ливии. Россия сократит добычу на 228 000 баррлей в сутки. Новое соглашение будет действовать до апреля.
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