Россия снизит добычу нефти в январе минимум на 50 000 баррелей в сутки

Власти России подготовили график добычи нефти по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти и не входящие в картель государства). В январе, согласно графику, добыча в стране будет снижена на 50-60 000 баррелей нефти в сутки. Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак , передает ТАСС

По его словам, помесячный график предполагает «плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями».

Основная задача заключенной с ОПЕК+ сделки — снижение запасов, напомнил Новак. По словам министра, последние семь недель наблюдался рост запасов нефти во всем мире.

«Мы видим переизбыток на рынке», — отметил Новак.

Необходимо таргетировать запасы, «чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня», сказал министр. В декабре будет проведено совещание с представителями нефтяных компаний по вопросу реализации сделки, сказал Новак.