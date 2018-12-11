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Китайцы призывают бойкотировать продукцию США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Напряженность в отношениях между Китаем и США вокруг ареста в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу грозит вылиться в акции протеста около их дипломатических представительств в китайской столице, а также в бойкот американских товаров.
Во вторник вокруг посольства Канады в Пекине появились усиленные мобильные группы полицейского спецназа. Полиция не разрешает прохожим останавливаться около дипломатической миссии и делать фотографии с видом на нее, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Аналогичные меры принимаются и у посольства США.
"Нарастающая напряженность побуждает некоторые китайские фирмы и граждан к бойкоту американских товаров", — пишет во вторник пекинская газета Global Times.
В качестве примера издание приводит заявление, которое опубликовала базирующаяся в Шэньчжэне на юге страны компания Menpad, занимающаяся выпуском различных "умных" устройств.
Компания объявила, что впредь "в знак поддержки Huawei" будет отдавать предпочтение чипам этого производителя, а также оплачивать своим сотрудникам 15% стоимости мобильных телефонов производства Huawei, которые они будут приобретать для личного пользования. Тех же сотрудников, кого застанут с мобильником Apple в руках, "будут наказывать" штрафом в размере рыночной стоимости американского телефона сотовой связи. Также Menpad зарекается покупать автомобили производства США.
Другая китайская компания — базирующаяся в провинции Сычуань Chengdu RYD — объявила о намерении заменить все свое оборудование на продукцию Huawei. Эта фирма также обещает субсидии своим работникам на покупки мобильных телефонов от Huawei.
"Мы всего лишь хотим показать наше чувство патриотизма и помочь процветанию нашего персонала", — пояснили корреспондентам китайской газеты эти меры в дирекции сычуаньской компании.
Движение за бойкот Apple набирает обороты и в китайских соцсетях, где все чаще появляются соответствующие посты.
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