Назван способ победить коррупцию в России

Коррупцию в России можно победить, развивая частный бизнес и конкурентную экономику, рассказал уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

«Я глубоко уверен, что победить коррупцию можно только, развивая частную, конкурентную экономику. Как бы мы ни ужесточали законодательство против коррупционеров, победить ее можно только тогда, когда нас с вами, предпринимателей, станет много, мы станем сильнее», — отметил Титов.

По его словам, развитие среднего класса будет способствовать росту «спроса на противостояние коррупции». «А сегодня чиновники обладают совершенно явным преимуществом», — сказал омбудсмен.

Лучшим периодом в современной истории России с точки зрения борьбы с коррупцией Титов считает начало 2000-х годов «примерно до 2007 года». Тогда все институты работали на «совершенно ином качественном уровне, развивалась частная экономика». «К сожалению, сегодня она не только стагнирует, но и, мне кажется, даже уходит. Государство активно наступает. Экономическая политика направлена, прежде всего, на стабильность крупного бизнеса, а для малого бизнеса создается слишком мало», — заключил уполномоченный.