Стало известно, сколько угля Украина импортировала из России в 2018 году

За период с января по ноябрь 2018 года закупки Украиной каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11 процентов в денежном выражении — до 2,693 миллиарда долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Также сообщается, что Россия осталась основным поставщиком каменного угля и антрацита, обеспечивая 61,91 процента общего импорта на 1,67 миллиарда долларов.

Второе место занимает уголь из США (29,94 процента, или 806,3 миллиона долларов), на третьем — Канада с 4,78 процента, или 128,7 миллиона долларов.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что страна продолжит увеличивать импорт угля зимой из-за большой вероятности сильных морозов. По его словам, запасы угля на ТЭС уже на 600 тысяч тонн ниже, чем в прошлом году.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт, так как самые прибыльные из них находятся на неподконтрольной Киеву территории. Именно там добывают необходимый стране антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь из России и США.